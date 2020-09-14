Трогательное возвращение козленка к матери попало на видео

Житель Филиппин нашел в яме потерявшегося козленка и помог ему воссоединиться с матерью. На видео с трогательным возвращением детеныша в стадо обратило внимание издание Unilad.

Козленок по кличке Шаурма (Shawarma) провалился в яму, не смог самостоятельно выбраться из нее и отстал от стада. Он громко блеял, и несколько часов спустя его обнаружил пришедший на звук местный житель Кен Арсео (Ken Arceo). Мужчина вытащил детеныша из ямы и забрал его домой.

Арсео внимательно осмотрел козленка, чтобы понять, получил ли он травмы при падении. Мужчина всю ночь присматривал за животным и читал в интернете рекомендации по уходу за ним. «Я узнал, что козы очень чувствительны к низким температурам, поэтому я спал в обнимку с Шаурмой, чтобы он не замерз», — рассказал Арсео.

Филиппинец понимал, что не может оставить животное себе, и начал думать, где можно найти его стадо. «Я узнал у соседей, кто мог бы быть хозяином козленка, однако они не знали. Тогда я решил осмотреть окрестности», — рассказал Арсео.

Вечером того же дня мужчина наткнулся на стадо коз, пасущееся недалеко от его дома. Все животные имели такой же белый окрас, как Шаурма. «Неожиданно козленок побежал в сторону стада и нашел среди животных свою мать. Это был невероятно трогательный момент», — признался Арсео.

Мужчина снял момент встречи на видео и выложил его в интернет. Он выразил надежду на то, что люди всегда будут приходить на помощь попавшим в беду животным.

Ранее сообщалось, что жители индийской деревни спасли из девятиметрового колодца детеныша леопарда. В течение суток спасателям удалось найти его мать и благополучно воссоединить ее с детенышем.