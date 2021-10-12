Россиянка лечила больных COVID-19 выстрелом в голову «крапивными пулями»

Полиция Уфы проверяет информацию об уфимской целительнице, которая «лечила» больных COVID-19 россиян, стреляя им в головы «крапивными пулями». Об этом во вторник, 12 октября, со ссылкой на пресс-службу МВД Башкирии пишет РИА Новости.

Ранее видеозапись, на которой называющая себя ясновидящей россиянка проводит странный ритуал, опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, как женщина стреляет в обернутые полотенцем головы пациентов, а после — использует огонь. Mash утверждает, что пистолет настоящий.

По словам целительницы, она таким образом «излечила» от коронавируса тысячи больных.

Летом 2020 года сообщалось, что депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за шаманами, целителями, знахарями и эзотериками, деятельность которых зачастую наносит вред здоровью их клиентов.