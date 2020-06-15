В Госдуме захотели ввести профстандарты для шаманов и знахарей

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой с просьбой усилить контроль за шаманами, целителями, знахарями и эзотериками, деятельность которых зачастую наносит вред здоровью их клиентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

«Помимо оказания платных консультаций без закрепления правоотношений, таким же образом осуществляется продажа релевантных товаров клиентам: травы, настойки, обереги, амулеты, авторские изобретения. В итоге формируется широкий рынок сбыта, где происходит товарооборот продукции сомнительного качества», — говорится в документе. Кроме того, Зубарев призвал разработать профессиональные стандарты для каждой из указанных видов деятельности.

Опираясь на исследование международного центра развития молодежных инициатив «Поколение Права», депутат заявляет о значительном росте на рынке подобных услуг за последний месяц. Он также указывает на то, что добровольную сертификацию Росстандарта проходят далеко не все представители этой отрасли. «Мы призываем ввести обязательное лицензирование для всех представителей околомедицинского консалтинга», — подчеркнул Зубарев.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области две женщины под видос целительниц похищали деньги у пенсионеров. Одна из них представлялась медиумом и убеждала пожилых жительниц разных городов в наличии у себя экстрасенсорных способностей. В перечень ее «магических услуг» входило избавление от всех болезней, снятие порчи и общее оздоровление организма.

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