На Украине разоблачили торговцев ртутью

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила группу лиц, занимавшихся незаконной торговлей оружием и особо опасными химическими веществами на территории Львовской и Закарпатской областей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, организаторами схемы оказались бывший глава одного из подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и ранее судимый житель Закарпатской области. В ходе следственных действий у них было изъято 25 килограммов ртути, пистолет «Браунинг» и свыше 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра.

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Одного из преступников задержали при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества и заключили под стражу. Его подозревают в незаконном сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и ядовитых или сильнодействующих веществ (часть первая статьи 263 и часть четвертая статьи 321 Уголовного кодекса Украины).

В СБУ сообщили о продолжении следственных действий, направленных на получение доказательств и привлечение к ответственности других участников преступной схемы.

Ранее украинские силовики нашли в Донбассе тайник с оружием и боеприпасами из Крыма. Из схрона они изъяли 10 ручных противотанковых гранатометов (РПГ), одну установку противотанковой управляемой ракеты, более сотни мин, 96 гранат, а также почти 14 тысяч патронов различного калибра.