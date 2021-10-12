Во Франции начался суд над министром правительства

Во Франции начался суд над министром действующего правительства страны Аленом Гризе. Об этом сообщает Franceinfo.

Министр-делегат при министре экономики и финансов предстал перед Исправительным судом Парижа по обвинению в подаче ложных данных о своем финансовом состоянии и недвижимости. В частности, политику вменяют сокрытие данных о 171 тысяче евро на банковских счетах.

Расследование предполагаемых правонарушений Гризе началось в ноябре 2020 года. В феврале 2021-го в его квартире провели обыск. Впоследствии процесс против министра инициировал Верховный комитет по транспарентности общественной жизни (HATVP). Гризе предлагали признать свою вину, но он отказался.

30 сентября стало известно, что бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к одному году заключения по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году. Отбывать наказание он будет не в тюрьме, а дома с электронным браслетом. Сам бывший французский лидер отрицает свою вину.