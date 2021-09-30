Юрист объяснил «домашний» приговор Саркози

Юрист Топорнин: Саркози разрешили отбывать наказание дома, так как он не опасен

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к одному году заключения по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, однако отбывать наказание он будет не в тюрьме, а дома с электронным браслетом. Это связано с тем, что он не представляет угрозы для французского общества. Такое мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» доцент Кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Виновен, но не опасен

Юрист отметил, что дело Саркози тянется на протяжении многих лет, поэтому суд обстоятельно рассмотрел всю нюансы. По его словам, бывшему лидеру разрешили отбывать наказание дома, так как он не опасен для французов, и нет необходимости в его полной изоляции. Кроме того, он уже не занимается политической деятельностью.

«Если будет нужно — они посадят, будь то президент, уважаемый человек или авторитет для многих людей. Французская Фемида беспощадна и смотрит по существу», — подчеркнул Топорнин. Он напомнил об отсутствии отягчающих обстоятельств, которые могли бы склонить суд к более жесткому решению в отношении экс-президента.

Конец политической карьеры

Топорнин заявил «Ленте.ру», что обвинительный приговор серьезно испортил репутацию Саркози как политического деятеля и публичной персоны. «Это дело — пятно на политической карьере Саркози. Очевидно, что как политик он распрощался с какими-либо перспективами», — заключил он.

Ученый напомнил, что французские граждане в целом относятся к политикам негативно и подозрительно, что можно проследить по отношению к действующему президенту республики Эммануэлю Макрону и его предшественникам. В случае с Саркози, обвинительный приговор закрыл для него путь в политику и навсегда лишил поддержки избирателей.

Французское общество всегда подозревает политиков в возможных правонарушениях, так как они обладают серьезными полномочиями Николай Топорнин доцент Кафедры европейского права МГИМО

После объявления приговора суда адвокат бывшего французского лидера Тьерри Эрзог заявил, что осужденный планирует подать апелляцию и инициировать пересмотр дела. «Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. И я сделаю это немедленно», — указал юрист. По словам Топорнина, в будущем действительно есть вероятность того, что суд смягчит наказание для политика, однако репутационный ущерб восполнить не удастся.

Многомиллионные растраты

По данным следствия, в 2012 года Саркози потратил на избирательную кампанию 43 миллиона долларов и превысил кампании на 24 миллиона, в частности, за счет неумеренного оформления митингов и встреч со сторонниками. Чтобы компенсировать расходы, работникам его штаба пришлось пойти на финансовые махинации с подставными счетами. Компанию обслуживало пиар-агентство Bygmalion — именно под таким названием дело экс-президента известно в СМИ.

Сам бывший французский лидер отрицает свою вину и утверждает, что был не в курсе происходящего. При этом суд счел, что политик был осведомлен о положении вещей, но не предпринял никаких мер. При этом в деле он проходит скорее как соучастник, отмечает Николай Топорнин.

Второй приговор Саркози за год

Решение парижского суда — не первый обвинительный приговор Саркози за 2021 год. Так, 1 марта Парижский суд приговорил бывшего государственного лидера к трем годам лишения свободы, один из которых он должен провести в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием.

Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны. Они получили аналогичные сроки лишения свободы.

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По версии следствия, экс-президент Франции через своего адвоката обещал Азиберу должность в Монако. В обмен тот должен был предоставить конфиденциальную информацию о другом расследовании: оно касалось обвинений в незаконном финансировании президентской кампании Саркози 2007 года со стороны наследницы французской компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

Следствие считает, что 2007 году Саркози в ходе встречи с Беттанкур получил от нее 150 тысяч евро наличными. Эти деньги он якобы использовал для финансирования своей предвыборной кампании. По законам Франции, кандидатам запрещено принимать пожертвования на сумму более 4,6 тысячи евро.