Прокурор запросил для Саркози шесть месяцев тюрьмы

Гособвинение запросило шесть месяцев тюрьмы для бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщает BFM TV.

Политика обвиняют в растрате и махинациях во время кампании по переизбранию на президентский пост в 2012 году. На данный момент он уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Если суд признает Саркози виновным, суммарно он проведет в тюрьме полтора года.

Прокурор потребовал приговорить бывшего президента к году тюремного заключения, включая шесть месяцев условного срока. Он также призвал обязать Саркози выплатить штраф в размере 3750 евро. Обвинение подчеркнуло «полную неосторожность» политика в управлении финансами в ходе избирательной кампании.

17 марта стало известно о начале нового судебного процесса над Саркози. По данным следствия, он превысил бюджет в итоге провалившейся кампании на 24 миллиона долларов из-за чрезмерных трат на организацию митингов и встреч со сторонниками. Чтобы компенсировать расходы, работникам его штаба пришлось пойти на финансовые махинации с подставными счетами. Сам бывший президент утверждает, что был не в курсе происходящего.

1 марта Парижский суд приговорил Саркози к трем годам лишения свободы, в том числе к году реального заключения в тюрьме, по делу о коррупции и торговле влиянием. Двое других подсудимых по делу — бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и экс-судья Жильбер Азибер — признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и получили аналогичные сроки.