Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов во вторник, 12 октября. Индекс Мосбиржи, установивший накануне исторический рекорд, на открытии основной торговой сессии Московской биржи упал до 4251,49 пункта (минус 0,66 процента). Индекс РТС снизился до 1863,77 пункта (минус 0,99 процента).

Курс доллара на 10:03 мск составлял 71,85 рубля (минус 0,01 рубля), курс евро — 83,11 рубля (плюс 0,07 рубля).

Нефть марки Brent торговалась по 83,37 доллара за баррель (минус 0,33 процента), марки WTI — по 80,09 доллара (минус 0,53 процента). Газовые фьючерсы стоили около 1000 долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста «голубых фишек» стали «Полюс», «Полиметалл» и «Татнефть». Подорожание акций этих компаний не превысило одного процента. Больше всего на 10:13 подешевели акции НЛМК (минус 1,41 процента, до 218,52 рубля за штуку), «Газпрома» (минус 0,93 процента, до 366,38 рубля) и «Норникеля» (минус 0,88 процента, до 22 444 рубля).