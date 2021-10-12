МВД и ФСБ смогут блокировать денежные переводы россиян без суда

МВД и ФСБ хотят дать право принимать решение о блокировке переводов россиян на десять дней

ФСБ и МВД России дадут право принимать решение о блокировке переводов россиян на десять дней. Причем делать они это смогут без решения суда. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг.

В документе уточняется, что блокироваться переводы с карт и электронных кошельков будут если операции совершаются с целью оплаты наркотических средств, финансирования терроризма и экстремистской деятельности. Также в документе говорится, что решение может быть принято «в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных сведений» об использовании средств для организации митинга.

В пояснительной записке к документу указано, что внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами». По истечении этого срока блокировка может продолжить действовать, но только по решению суда.