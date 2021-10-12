Ученый предупредил о росте среднегодовой температуры в Москве

Ученый МГУ Локощенко: с 1780 года средняя температура в Москве повысилась на 2,4 градуса

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко предупредил о росте среднегодовой температуры в Москве. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил ученый, первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены в 1780 году. С тех пор средняя температура в столице повысилась на 2,4 градуса, а в сельской местности — на 0,7 градуса. Он уточнил, что «остров тепла» влияет на дополнительный рост показателей в черте города. При этом наиболее сильно потепление проявляется зимой и весной, а летом и в начале осени изменения пока статистически не значимы.

Локощенко рассказал, что потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. В конце позапрошлого столетия наметилось новое потепление, которое продолжается до сих пор. Однако в последние несколько десятков лет оно немного замедляется, добавил ученый.

Ранее Минприроды определило главные риски для России от глобального потепления. Одним из самых главных негативных эффектов для территории страны и жителей станут наводнения, заявили там.