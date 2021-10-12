Чехол от телефона с Халком спас мужчину от пули

Чехол от телефона с изображением супергероя Marvel Халка спас жизнь жителю бразильского города Петролина, штат Пернамбуку, на которого напал вооруженный грабитель. Как сообщает издание New York Post, пострадавший от нападения избежал пулевого ранения.

На мужчину, имя которого не сообщается, напали грабители. Перед тем, как сбежать, злоумышленники выстрелили в бразильца. Позже на место прибыли полицейские и доставили пострадавшего в больницу.

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В ходе обследования потерпевшего врачи обнаружили, что пуля даже не поранила его кожу. Снаряд попал в бедро удачливому мужчине, отскочив от его смартфона Motorola, который хранился в чехле с изображением Халка.

«Пуля застряла в его мобильном телефоне!» — написал в Twitter врач мужчины Педро Карвальхо. Он приложил фотографию телефона с трещиной на экране вокруг того места, в которое попала пуля.

Пациент отделался испугом и небольшим ушибом в месте попадания пули. После обследования его выписали из больницы.

Полиции пока не удалось установить подозреваемых в совершении нападения.

Ранее сообщалось, что силиконовый имплант в груди женщины сумел изменить траекторию пули и спас его обладательницу от смерти. Как выяснилось, пуля сломала одно ребро пациентки и застряла в правой боковой стенке ее грудной клетки.

