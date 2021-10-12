Искусственный интеллект воссоздал скрытую под картиной Пикассо другую работу

Специалисты британской компании Oxia Palus восстановили изображение обнаженной женщины под картиной художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого». Об этом сообщает CNN.

Для воссоздания скрытой работы эксперты использовали метод рентгенографии, который позволяет разглядеть изображение под верхним слоем. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта и передовых технологий визуализации специалисты оживили картину, а затем распечатали с помощью 3D-принтера на холсте.

Восстановленное изображение получило название «Одинокая сидящая обнаженная». На нем женщина изображена в профиль. Уточняется, что картина относится к «голубому периоду» творчества Пикассо, когда художник еще только выбирал свой путь в искусстве. По мнению физика из Университетского колледжа Лондона Джорджа Канна, молодой мастер не хотел закрашивать картину. «В то время он был беден, а материалы были дорогими, поэтому он, вероятно, закрасил прежнюю работу с неохотой», — заявил он.

Ранее российские школьники, отдыхающие в летнем лагере «Орленок» в Краснодарском крае, воссоздали на одной из скамеек картину знаменитого художника Пабло Пикассо «Голубка». Расписанная скамейка появилась в арт-зоне Аллеи мастеров в «Орленке». Картину юные художники посвятили равенству и единению людей.