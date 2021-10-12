Полиция задержала группу продавцов сильнодействующих веществ наркозависимым

Полиция Москвы задержала группу людей, которые продавали наркозависимым сильнодействующие вещества, входящие в список лекарств, оборот которых ограничен в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА Новости.

По предварительным данным, подозреваемые создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Сильнодействующие вещества они покупали оптом у производителей, а после передавали через курьеров сотрудникам аптек. Удалив маркировку, злоумышленники продавали их наркозависимым за наличные деньги без рецептов и чеков. Розничная и закупочная цена лекарств различались более чем в 10 раз.

При участии сотрудников спецподразделения «Гром» полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы. В нее входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких российских регионов. В ходе обысков были обнаружены более 58 тысяч флаконов и 70 тысяч капсул, которые содержали в своем составе порядка 600 килограммов сильнодействующих веществ. Помимо этого, были изъяты деньги, банковские карты, документы, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей, бланки рецептов и прочие предметы.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. На данный момент арестованы четверо подозреваемых, еще двое находятся под домашним арестом, девять — под подпиской о невыезде.

В сентябре полицейские накрыли подпольную нарколабораторию, которую житель Москвы организовал на арендованном участке в подмосковном Солнечногорске. Было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств») УК РФ.