В Госдепе назвали переговоры с талибами позитивными

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал переговоры между представителями США и движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) «по большей части позитивными». Его цитирует ТАСС.

Переговоры проходили 9 и 10 октября в столице Катара — Дохе.

«В субботу и воскресенье были два дня встреч... Они проходили в деловой атмосфере, они были по большей части позитивными», — сказал Прайс, добавив, что взаимодействие с талибами вели на «практичной и прагматичной основе».

По его словам, во вторник, 12 октября, прошла еще одна встреча с представителями движения. В ней приняли участие США, страны ЕС, а также другие союзники и партнеры Вашингтона. «Среди участников были Соединенные Штаты, ЕС, Германия, Франция, Норвегия, Италия, Великобритания, Нидерланды, Швеция, Канада, Швейцария и Испания», — рассказал представитель Госдепа.

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены изменять позицию относительно заморозки финансовых активов прежнего правительства Афганистана по итогам виртуальной встречи G20. Она подчеркнула, что США не намерены предоставлять представителям талибов доступ к этим средствам.