В Совфеде заявили об отсутствии переговорного потенциала у Украины

Российский сенатор Алексей Пушков заявил об отсутствии переговорного потенциала у властей Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения», — отметил член Совфеда.

Ранее похожее заявление сделал зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, переговоры с Украиной бессмысленны, поскольку у власти в Киеве находятся невежественные и необязательные люди. Он заявил, что единственный путь для Москвы — дождаться смены руководства на «вменяемое».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Кремлем и офисом президента Украины есть контакты с целью нащупать перечень вопросов для встречи лидеров двух стран. При этом он добавил, что общего понимания и готовности к формулированию повестки возможной встречи пока нет.