В Совфеде оценили заявление офиса Зеленского о возвращении Крыма за пять минут

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, заявивший о возможности Киева вернуть Крым за пять минут, — любитель мелкого троллинга и птица-говорун, которая пытается создать ощущение украинского всемогущества. Так слова Арестовича оценил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у советника главы офиса Владимира Зеленского нет пределов самонадеянной глупости. «В силу этого реагировать на это нет никакого смысла. Также не понимаю, зачем тиражировать последнюю глупость советника: это не факт политики, а элемент информационного шума», — заключил сенатор.

Ранее слова Арестовича прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал несуществующим вопрос возвращения Крыма Украине.

В воскресенье, 10 октября, Арестович заявил, что вооруженный конфликт в Донбассе может быть остановлен одним звонком, а вернуть Крым под контроль Киева возможно за «пять минут» решением президента России Владимира Путина. «Мы даем ей [России] возможность урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда», — сказал представитель офиса Зеленского.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где большинство жителей региона поддержали это решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

