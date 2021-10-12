Более 150 СМИ в Афганистане прекратили работу

ТАСС: после прихода талибов к власти в Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

После прихода «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) к власти в Афганистане журналистская сфера республики понесла огромные потери. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, после захвата власти талибами в стране прекратили работу более 150 СМИ, многие из них перешли на полноценный онлайн-формат работы. Закрылись также и местные офисы иностранных изданий.

Собеседники ТАСС заявили, что политика цензуры, проводимая боевиками, также негативно сказывается на афганской журналистике. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, несмотря на обещания «Талибана» не препятствовать свободной деятельности СМИ, новые законы и правила, принятые движением, осложняют работу изданий.

«Раньше мы писали о существующих в обществе проблемах, ситуации с правами женщин, могли дискутировать о действиях и решениях правительства, но с приходом талибов такой возможности нет», — рассказал агентству афганский журналист. Он был вынужден покинуть страну, так как критиковал талибов в своих материалах. По его словам, журналистам, которые не успели уехать, приходится скрываться, чтобы избежать репрессий.

Ранее стало известно, что боевики «Талибана» захотели создать в Афганистане государство, соответствующее как внутренним нуждам боевиков, так и международным стандартам. Представитель движения заявил, что новая власть хочет использовать весь потенциал географического расположения республики и превратить ее в перекресток мировых экономических путей.