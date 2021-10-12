Премьер Италии заявил о необходимости контактов с талибами

Премьер Италии Драги: контакты с талибами необходимы, но не означают признания их власти

Контакты с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившими власть в Афганистане, необходимы для разрешения гуманитарного кризиса в республике. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что взаимодействие международного сообщества с талибами не означает признания их власти. По его словам, что признание новой власти в Афганистане возможно только при выполнении боевиками ранее озвученных условий. «Мы их судим по делам, а не словам», — уточнил премьер.

Драги рассказал, что у стран Большой двадцатки не возникло разногласий по вопросу предоставления дополнительной гуманитарной помощи Афганистану. «Есть полное и всеобщее понимание всей тяжести положения, многие говорят о гуманитарной катастрофе», — отметил он. Политик добавил, что государства договорились действовать по мандату и под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее итальянский премьер заявил, что участие России и Китая в саммите «Большой двадцатки» очень важно, так как решение глобальных проблем невозможно без вовлечения этих государств. Драги также подчеркнул, что Москва должна поучаствовать в урегулировании кризиса в Афганистане.