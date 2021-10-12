ГЛОНАСС откажется от «советского» времени

ГЛОНАСС в 2027 году перейдет с «советского» на всемирное координатное время

Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС перейдет с использования «советского» времени UTS (SU) на всемирное координатное время (UTC). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию генерального конструктора системы Сергея Карутина.

Уточняется, что отказ от национальной шкалы времени произойдет в 2027 году.

Карутин пояснил, что разница между ГЛОНАСС и остальными системами (GPS, Galileo и BeiDou) в том, что российская система корректируется в зависимости от набежавших секунд. На зарубежных спутниках время не корректируется и накапливает ошибку, которая автоматически учитывается системой. При этом различие между показаниями российской и остальных систем отличается на наносекунды.

8 октября гендиректор «Информационных спутниковых систем» (ИСС) Николай Тестоедов назвал «абсолютно естественным процессом» то, что создание новых спутников «Глонасс-К2» обходится «Роскосмосу» в два раза дороже, чем космических аппаратов «Глонасс-К» предыдущего поколения. он заверил, что с 2026 года все космические аппараты «Глонасс-К2» будут изготовлены из российской элементной базы. «Даже там, где российская промышленность не имеет технологических возможностей изготовить конкретную микросхему, заменим ее микросборкой, но отечественного производства. Где-то из-за этого может прибавиться вес по сравнению с использованием иностранной компонентой базы», — сказал руководитель.

В июле руководитель отделения наземных навигационно-информационных систем и комплексов «Российских космических систем» (РКС) Виталий Сернов рассказал, что ГЛОНАСС и GPS «обеспечивают погрешность местоопределения в пределах пяти метров и подходят под навигационные требования большого количества пользователей». Однако «разработанный РКС высокоточный комплекс широкозонного функционального дополнения глобальных навигационных спутниковых систем позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС» — до 0,5 метра и даже до 0,1 метра.