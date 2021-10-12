На Украине рассказали о жертве Зеленского ради избрания на второй срок

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал возможность избрания Владимира Зеленского на второй срок. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, Зеленский обещал баллотироваться только на один президентский срок, еще когда был кандидатом в президенты, а сейчас он глава государства и перед ним стоит выбор: не выполнить одно это обещание или целый ряд. Он подчеркнул, что в данном случае речь идет даже не об обещаниях, а об изменении страны. «Если ты до конца одного срока не выполнил то, что задумал, то необходимо пожертвовать своим имиджем человека, который выполняет свои обещания, и пойти выполнить другие», — отметил Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Украины рассказал, что с первого дня после избрания Зеленского в стране воцарилась ситуация, которую можно охарактеризовать как «интересный анекдот». По его словам, украинская оппозиция обвиняет президента и его команду в том, что Киев сдает украинские интересы в пользу России. В то же время в Москве винят Зеленского в том, что переговоры не продвигаются, и говорят об отсутствии результатов.

