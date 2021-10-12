В США увидели угрозу в российских трубах

Федеральная комиссия по международной торговле США проверит, вредят ли американским производителям поставки труб для нефтяного сектора из России, Аргентины, Мексики и Южной Кореи. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

Агентство собирается определить, наносит ли импорт нефтепромысловых труб материальный ущерб промышленности США. Комиссия предполагает, что зарубежные производители могут продавать трубы по цене ниже справедливой стоимости благодаря субсидиям правительств. Предварительное решение должно быть вынесено в течение 45 дней, после чего о проведенной проверке необходимо уведомить Министерство торговли.

Угрозу в российских трубах увидели американские производители из Техаса, Пенсильвании и Нью-Йорка. Предприятия подали петицию из-за недовольства низкими ценами зарубежных компаний.

В августе министерство торговли США уже поднимало вопрос о занижении цен российскими производителями. Тогда американские предприятия подали обращение из-за стоимости азотного удобрения. Министерство торговли пообещало проанализировать ситуацию и изучить вопрос о том, можно ли считать Россию страной с рыночной экономикой. Если экономика считается рыночной, то ввести против нее антидемпинговые пошлины гораздо сложнее.

