Странам НАТО рассказали о возможности нанести удар по Калининградской области

Страны НАТО в восточной части Европы могут перекрыть поставки в Калининградскую область и тем самым нанести сильный удар по России. Об этом рассказал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс в одной из своих колонок от 11 октября.

Автор напомнил, что Калининградская область является эксклавом — базой России внутри границ стран Североатлантического альянса. Экс убежден, что этим могут воспользоваться члены альянса, заблокировав передвижение грузовых автомобилей, поездов и самолетов между границами.

По мнению обозревателя, воспользоваться такой возможностью, в частности, может Эстония, закупившая противокорабельные крылатые ракеты Blue Spear у Израиля.

В день публикации статьи Экса, 11 сентября, Великобритания и страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — также договорились вместе бороться с Россией. Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что страны условились продолжать совместные усилия по борьбе с действиями Москвы на западном направлении, и подчеркнула, что Великобритания «готова действовать жестко против тех, кто не соблюдает правила».