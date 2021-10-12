На обложку иностранного Vogue поместили модель с голой грудью на фоне Кремля

Российская модель Симона Куст стала новой героиней нескольких вариантов обложки модного журнала Vogue Czechoslovakia. Соответствующие фотографии появились в официальном Instagram-аккаунте чешской версии издания.

Иностранные редакторы поместили на разворот снимок манекенщицы на фоне Спасской башни Кремля — девушка снялась в черной оверсайз-куртке, молочной юбке-пачке и широких сапогах на каблуках. На одной из версий обложки перед ней расположен экран с изображением обнаженной груди, прикрытой рисунками медикаментов в виде капсул, и фигуры в пиджаке на голое тело.

Известно, что автором съемки стал фотограф Арсений Джабиев, который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Vogue, SNC, Elle, Harpers Bazaar и Variety. Стилистом выступила Ольга Дунина, а визажистом — Алена Моисеева.

«Эта обложка больше про философию, чем про политику. Она скорее про осознание того, где мы сегодня находимся и с чем сталкиваемся, вне зависимости от того, кто на чьей стороне. Мы все в одном месте, и игнорировать это нельзя», — рассказал Джабиев админу Telegram-канала Good Morning, Karl!

В октябре 2020 года Ирина Шейк появилась на обложке Vogue Czechoslovakia в обнаженном виде. Знаменитость запечатлели без одежды и нижнего белья, стоящей в каменной вазе в желтой обуви. Оголенные части тела она прикрывала голубыми тарелками с золотым орнаментом от бренда Versace.