Памела Андерсон впервые попала на обложку Vogue

Канадско-американская актриса и фотомодель Памела Андерсон впервые снялась для обложки модного журнала Vogue. Кадры ее фотосессии опубликовали в официальном Instagram-аккаунте Vogue Czechoslovakia.

51-летняя модель Playboy снялась для июньского выпуска. В соцсети появилось три варианта будущей обложки журнала с подписью Who wants to kill Pamela Anderson? («Кто хочет убить Памелу Андерсон?»), навеянной культовым чешским фильмом «Кто хочет убить Джесси?» 1966 года.

Фото опубликовано @vogueczechoslovakia

На одном из снимков Андерсон позирует в бассейне на фоне моря в цветной рубашке, на другом — стоит боком к камере в черной блузке и массивном ожерелье. На третьей фотографии она карабкается по скале в ярко-красных остроносых туфлях.

Автор съемки — немецкий фотограф Дэн Белью.

В апреле читатели раскритиковали журнал Vogue за фотографию Ким Кардашьян на обложке майского номера. Многих поклонников возмутило то, что первая страница посвящена звезде реалити-шоу, а не модели.

