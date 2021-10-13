Российский чиновник был посредником в передаче взяток полицейским

Против двоих полицейских, один из которых уже уволен по отрицательным мотивам, на Ставрополье возбудили уголовное дело о получении взяток. Об этом в среду, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, заместитель начальника полиции отдела МВД России по Новоалександровскому городскому округу и начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регулярно получали от местного коммерсанта деньги. За пять месяцев — с сентября 2020-го по 12 февраля 2021 года мужчины получили 3,5 миллиона рублей.

За эти деньги они не давали ход проверке и оперативно-розыскным мероприятиям в отношении организации, подконтрольной коммерсанту. Посредником при передаче денег от бизнесмена полицейским выступал заместитель главы администрации Новоалександровского городского округа. В отношении чиновника возбуждено другое дело — по части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.