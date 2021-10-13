Бывший СССР
 
Последние новости
Кремль ответил на призывы к России признать вину за крушение MH17
Валуев осудил Нурмагомедова за шутку об избиении пассажира метро дагестанцами
Пытавшийся устроить стрельбу у отдела полиции в Москве объяснил свой поступок
Установлено влияние гормона на сексуальное поведение
Турция обвинила Россию и США в невыполнении обязательств в Сирии
Московские пенсионеры получат за вакцинацию от COVID-19 по десять тысяч рублей 
Кремль опроверг связь отставки ярославского губернатора с результатами ЕР
В Турции заявили о росте присутствия наемников ЧВК Вагнера в Африке
Определено лучшее время для покупки авиабилетов
Новости партнеров

Украина назвала фейком сообщения об угрозе безвизовому режиму с ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Перейти в «Мою Ленту»
Фоnj: cтраница Дмитро Кулебы на Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком отдельных политических сил сообщения о том, что существует угроза безвизовому режиму с Европейским Союзом (ЕС). Об этом глава МИД заявил на брифинге в Киеве 13 октября, передает «Европейская правда».

Кулеба отметил, что на прошедшем саммите Украина — Евросоюз никакие угрозы для безвизового режима не упоминались. «Безвизу Украины и ее интеграции в ЕС ничего не угрожает», — заверил он.

В конце сентября «Радiо Свобода» (Радио «Свобода», включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщило, что Австрия, Германия, Италия , Бельгия, Чехия и Словакия вынесли свои оценки либерализованного визового режима с Украиной, Грузией, Молдавией и балканскими странами. В них, в частности, говорилось, что Украина «остается поводом для беспокойства».

Осенью прошлого года ЕС выразил обеспокоенность решением Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, предупредил, что оно может стать основанием для приостановления безвизового режима.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Грузии прокомментировали информацию о приостановке безвизового режима с ЕС
Украине пригрозили потерей безвизвого режима с ЕС
Украина отменила визы для шести стран
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0118 августа

Афганский приход.

Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
18:1911 октября

Названа тема переговоров с участием Нуланд в Москве

17:5711 октября

На Украине ужесточат ограничения для непривитых граждан

17:3311 октября

Украине предрекли судьбу Сомали из-за закона об олигархах

Бывший СССР00:0420 августа

Поговорите тут.

Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
17:2711 октября

На Украине Верховную Раду обвинили в произволе и узурпации власти

16:5411 октября

Стало известно о задержании убившего жителя Карабаха азербайджанского снайпера

16:1411 октября

На Украине разоблачили вербовщиков наемников в Сирию

Бывший СССР00:0227 августа
Протестующие требуют национализации месторождения Кумтор и увеличения льгот

Проклятые рудники.

В Киргизии назревает грандиозный коррупционный скандал. Как в нем замешано золото и четыре президента?
15:5911 октября

На Украине нашли два объяснения публикации статьи Медведева

15:2811 октября

В Гааге начался суд по задержанию украинских моряков в Керченском проливе

15:2011 октября

Подозреваемого в махинациях с землей мэра Одессы отпустили под залог

Россия
ГИБДД начнет по-новому искать нарушивших правила в Москве водителей
Патрушев обвинил США во вмешательстве в выборы в Госдуму
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
Власти Москвы объявили о введении экспресс-тестов на COVID-19 в десяти школах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
В Госдуме объяснили слова об отмене пенсионной реформы
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.
Что известно о катастрофе
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Наличный обман.
Акционеры «Сити Инвест Банка» могут стать фигурантами дела о мошенничестве
Все материалы
Силовые структуры
Суд арестовал обвиняемых в изнасиловании 14-летних школьниц россиян
«Включили музыку — значит кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о пережитом насилии, унижении и боли
Истязавший трехлетнего сына российский уголовник получил срок
Российский подросток защищал мать и получил от мигранта пять ударов ножом
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пьяные россияне до смерти забили прохожего за разбитые бутылки с алкоголем
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Боец MMA Шлеменко прокомментировал избиение пассажира метро дагестанцами
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Названы вероятные соперники Тайсона Фьюри в следующем бою
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Появилось видео полного боя Уайлдера и Фьюри
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта
Все материалы
Культура
Мадонна описала идеального мужчину для секса и порассуждала о мастурбации
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В ГИТИСе рассказали о состоянии Валерия Гаркалина
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Тимоти Шаламе показал себя в образе Вилли Вонки и возбудил фанатов
Все материалы
Интернет и СМИ
Опубликовано видео момента ДТП с участием Собчак
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Звезда Comedy Woman оценила вероятность возвращения проекта на ТВ
Соцсети взламывают нам мозг. Как они управляют миллиардами людей?
 
Ведущий Первого канала предупредил об опасности бани
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Блогер назвал способ повысить скорость домашнего интернета
Все материалы
Ценности
Христианка снялась в порно втайне от матери и была отвергнута церковью
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
В магазине популярного бренда клиентке случайно продали футболку мертвеца
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Бузова пришла на «Вечерний Ургант» в платье за 1200 рублей
«Золушка командует будущим мужем»
Как разведенная простолюдинка стала королевой Испании вопреки скандальному прошлому
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила грудь для фото и вывела из себя фанатов
Все материалы
Путешествия
Африканская Швейцария.
Здесь едят баварские сосиски и пьют пиво. Почему Намибия не похожа ни на одну страну Африки?
«Туристов здесь от души ненавидят»
Россиянка отдохнула на популярном «райском» курорте. Что поразило ее больше всего?
На крыше мира.
Молитвы, горы и кровавые обряды. Как поездка в Непал изменила сознание россиянина и его жизнь
«Где еще остались такие цены?»
Как экономно отдохнуть в Греции и каких ошибок стоит избегать туристам
Все материалы
Из жизни
Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Диетолог назвала помогающую прожить дольше рыбу
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
Женщина проигнорировала укус паука и чуть не лишилась руки
Назван способ нормализовать режим сна
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Hyundai Sonata обзавелась «киношной» версией
Самые безумные концепт-кары: выбор «Мотора»
Ядерный Ford, «аватар» с трехлучевой звездой и другие чудеса дизайна
Футуристичный минивэн Hyundai Staria превратился в школьный автобус
Как и зачем старинные автомобили переводят на электротягу?
Классические модели, которые теперь можно заряжать от розетки
Honda HR-V нового поколения добрался до Европы
Вечно молодой. Volkswagen Golf GTI
Привет из прошлого в оболочке из будущего
Tesla выпустит собственное пиво
Все материалы
Среда обитания
Климатическая катастрофа оказалась главной угрозой для жизни и здоровья
Крабы-мутанты поставили под угрозу рыболовство Британии
На пути спасения планеты от климатической катастрофы встали олени
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Названы главные покупатели недвижимости в Турции
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Поляница удалая «Они сражаются на равных с мужчинами и могут убить»
Кто такие русские богатырши и почему им так сложно было найти мужа?
Город-герой Москва.
Что помогло советской армии отстоять столицу в годы Великой Отечественной войны?
Отвал всего.
Зачем тысячи российских туристов едут на карьеры и рудники?
Посягнули на святое:
как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Все материалы