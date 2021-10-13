Украина назвала фейком сообщения об угрозе безвизовому режиму с ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком отдельных политических сил сообщения о том, что существует угроза безвизовому режиму с Европейским Союзом (ЕС). Об этом глава МИД заявил на брифинге в Киеве 13 октября, передает «Европейская правда».

Кулеба отметил, что на прошедшем саммите Украина — Евросоюз никакие угрозы для безвизового режима не упоминались. «Безвизу Украины и ее интеграции в ЕС ничего не угрожает», — заверил он.

В конце сентября «Радiо Свобода» (Радио «Свобода», включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) сообщило, что Австрия, Германия, Италия , Бельгия, Чехия и Словакия вынесли свои оценки либерализованного визового режима с Украиной, Грузией, Молдавией и балканскими странами. В них, в частности, говорилось, что Украина «остается поводом для беспокойства».

Осенью прошлого года ЕС выразил обеспокоенность решением Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, предупредил, что оно может стать основанием для приостановления безвизового режима.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года.