В Грузии прокомментировали информацию о приостановке безвизового режима с ЕС

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал информацию о том, что ряд стран Евросоюза (ЕС) обсуждает приостановку безвизового режима для граждан некоторых государств, в том числе и Грузии, в связи с массовыми нарушениями миграционного законодательства. Его слова передает РИА Новости.

«Я знаю, что наши оппоненты очень взволнованы, и это невероятно, когда оппоненты радуются вероятному провалу страны. Но я хочу разочаровать их и сказать, что это очень большая ложь», — опроверг сообщения Залкалиани. Он указал на то, что количество соискателей убежища из Грузии в ЕС уменьшилось на 75 процентов, а Грузия честно выполняет взятые на себя обязательства.

О дискуссии на европейском уровне на данную тему ранее сообщило издание EUobserver. По его информации, такие страны, как Франция, Германия и Италия начали обсуждать механизм приостановки безвизового режима для граждан Украины, Грузии, Молдавии, а также жителей балканских стран. Причиной для этого стали массовые нарушения миграционного законодательства.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС действует с 2017 года.

В июле парламент Грузии захотел ввести крупный штраф за надругательство над официальными флагами ЕС, вывешенными возле зданий государственных учреждений, международных организаций и посольств других государств.