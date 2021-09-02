Американский посол прокомментировала отказ Грузии от финансовой помощи ЕС

Отказ Тбилиси от финансовой помощи Европейского союза (ЕС) в размере в размере 75 миллионов евро в условиях экономического спада, безработицы и пандемии коронавируса вызвал удивление у Конгресса США. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан, передает общественное телевидение Грузии «Пирвели архи».

По ее словам, американское правительство внимательно следит за развитием и ходом реформ в Грузии и согласовывает пакет необходимой стране помощи. «Я уверена, что они учтут заявление правительства Грузии о том, что им не нужна помощь в размере 75 миллионов евро», — прокомментировала Дегнан решение грузинских властей.

Дипломат напомнила, что, несмотря на отказ от помощи, Грузия обязана выполнять свои обязательства по реформированию судебной системы. Это важно для соответствия государства стандартам ЕС и НАТО.

1 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уведомил Европейский союз о том, что страна решила отказаться от получения макрофинансовой помощи в размере 75 миллионов евро. Он объяснил, что государство в этом году начало сокращать внешний долг, в связи с чем, с большой вероятностью, в получении кредита от Евросоюза нет необходимости. Он также добавил, что судебная система Грузии намного превосходит европейские суды.

Спустя несколько часов представители Евросоюза высказали недовольство в связи с качеством проведения в Грузии судебной реформы и заявили о том, что страна и так не получила бы обещанной суммы. Оппозиция охарактеризовала действия властей, как безрассудные.