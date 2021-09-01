Грузия отказалась от денег Европы после провала реформ

Правительство Грузии уведомило Европейский союз, что решило отказаться от получения макрофинансовой помощи в размере 75 миллионов евро, однако Тбилиси и так не мог претендовать на эти деньги, поскольку стране не удалось соблюсти необходимые условия, следует из заявлений, опубликованных в Facebook представительства Евросоюза в Грузии.

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По словам исполняющего обязанности руководителя представительства Жюльена Крампа, государство не добилось необходимого прогресса в сфере правосудия. «Мы уважаем решение грузинских властей, но в то же время должны заметить, что Грузия не смогла в достаточной мере соблюсти условия для получения этой макрофинансовой помощи и, в частности, увеличить степень независимости, прозрачности и качества своей судебной системы», — указал он. Речь, в частности, идет о том, что страна столкнулась с провалом при выполнении рекомендаций Венецианской комиссии в том, что касается выбора судей Верховного суда.

«Евросоюз призывает грузинские власти выполнить свои обязательства по реформам, включая судебный сектор, в интересах граждан Грузии и будущего отношений с Евросоюзом. Евросоюз продолжит отслеживать ситуацию», — подчеркнул Крамп.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, по сообщению Deutshe Welle, объяснил отказ отсутствием необходимости в получении такой помощи в связи с экономическим ростом. Он также указал на стремление Тбилиси уменьшить внешний долг.