В российском регионе ввели обязательную вакцинацию в ряде сфер

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер деятельности, в том числе сферы обслуживания, рыболовства, здравоохранения и других. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство опубликовало постановление главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу Антона Семенихина.

В постановлении отмечается, что вакцинация обязательна в том числе для государственных и гражданских служащих, работников органов власти и местного самоуправления региона.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)», — уточняется в тексте.

12 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 38 регионах России ввели требования о вакцинации части жителей от COVID-19. Ограничительные мероприятия для пожилых людей введены в 64 регионах России, система QR-кодов для посещения культурных мероприятий — в 26 субъектах.