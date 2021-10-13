Кубу назвали приоритетным партнером России

Куба является приоритетным экономическим партнером России в Латинской Америке, а позитивная динамика контактов между странами сохраняется, несмотря на последствия пандемии коронавирусной инфекции, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Борисов добавил, что несмотря на тяжелую ситуацию, которая была вызвана пандемией COVID-19, и ужесточающимся блокадным режимом в отношении Кубы со стороны США, для Москвы стратегическое партнерство с этой республикой остается незыблемым приоритетом.

«Интенсивность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, демонстрирует доверительный и конструктивный характер диалога между нашими странами», — сказал он.

Ранее власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Замминистра туризма Кубы Мария дель Кармен Орельяна Альварадо рассказала, что отмена ограничений на въезд российских путешественников в республику запланирована на ноябрь.

