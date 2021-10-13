Ученые назвали снижающий риск депрессии продукт

Помочь снизисть риск возникновения депрессии и увеличить продолжительность жизни может продолжительное употребление в пищу грибов. К такому выводу пришли ученые Государственного медицинского колледжа Пенсильвании. Они провели масштабное исследование, результаты которого опубликованы в медицинском издании Journal of Affective Disorders.

По словам автора работы Джабрила Ба, грибы содержат эрготионеин, антиоксидант, который может защитить от повреждения клетки и ткани в организме. Он пояснил, что грибы являются основным источником аминокислоты эрготионеина — противовоспалительного средства, которое организм не синтезирует самостоятельно. Высокий уровень этого вещества снижает риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии.

Также, по данным ученых, постоянное употребление грибов снижает риск развития онкологических опухолей и укрепляют психическое здоровье человека.

Всего в исследовании приняли участие 24 тысячи человек, среди которых 5,9 процента испытуемых страдали депрессией. За их питанием наблюдали в течение 11 лет с 2005 до 2016 годы. По итогам эксперимента оказалось, что группа, представители которой ели умеренное количество грибов, в среднем оказалась менее подвержена депрессии, чем группа, которая их ела меньше всех (с коэффициентом корреляции около 0,3). При этом разница между умеренными потребителями грибов и теми, кто ест их много, не была заметна.

Ранее американский психиатр Ума Найду назвала продукты, которые способствуют улучшению памяти, предотвращают депрессию и тревожное расстройство. Она советовала есть темный шоколад — и чем темнее, тем лучше. Он содержит антиоксиданты и флаванолы, которые благотворно действуют на клетки мозга. Также эксперт рекомендовала употреблять ягоды и куркуму.