Выявлено новое последствие пандемии COVID-19

Ученые: во время пандемии COVID-19 число случаев депрессии увеличилось на 26 процентов

Во время пандемии коронавирусной инфекции количество случаев клинической депрессии и тревожных расстройств по всему миру увеличилось более чем на четверть. Оценку последствий провела международная команда ученых, чья статья опубликована в журнале The Lancet.

Исследователи проанализировали 5683 источника, содержавших данные обследования населения во время пандемии COVID-19. Из них отобрали 48 статьей, соответствовавших критериям включения, — 46 касались большого депрессивного расстройства, а 27 — тревожных расстройств. Собранные данные использовали для построения с помощью метода метарегрессии модели распространенности клинической депрессии и тревожных расстройств до и во время пандемии.

Выяснилось, что в отсутствие пандемии во всем мире в 2020 году насчитывалось бы 193 миллиона людей с клинической депрессией. Анализ же выявил, что в действительности этот показатель составлял 246 миллионов случаев — их число выросло на 28 процентов. Число случаев тревожных расстройств выросло на 26 процентов — их насчитывалось 374 миллиона по сравнению с ожидаемым количеством в 298 миллионов.

Более затронуты оказались женщины — на них пришлось 35 миллионов «избыточных» случаев клинической депрессии и почти 52 миллиона — тревожных расстройств. Наибольшее увеличение случаев пришлось на молодежь. На 100 тысяч человек в возрасте от 20 до 24 лет — 1118 избыточных случаев большого депрессивного расстройства и 1331 избыточный случай тревожных расстройств.

