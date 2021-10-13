Страны G7 потребовали перемен в мировой экономике

Страны G7 потребовали обеспечить способность экономики противостоять рискам, связанным со здравоохранением, проблемами изменения климата и растущим влиянием Китая, сообщает Reuters со ссылкой на отчет консультативной группы стран «Большой семерки».

По мнению G7, ситуация с цепочками поставок, распространением вакцин, доступом к полезным ископаемым, киберугрозами, введением цифрового налога, криптоактивами и изменением климата требует кардинальных перемен в том, как управлять мировой экономикой. Глава консультативной группы G7 по экономической устойчивости Марк Седвилл сказал, что «Большая семерка» должна принимать совместные усилия, чтобы более эффективно выявлять и управлять рисками.

Что касается Китая, консультанты G7 заявили, что Пекин стремится к доминированию на рынке в таких секторах, как искусственный интеллект и биотехнологии. Страна уже добилась превосходства в области переработки и добычи полезных ископаемых, которые имеют ключевое значение в переходе к зеленой экономике.

На этом фоне консультанты посоветовали G7 вложиться в новую инфраструктуру и исследования. Кроме того, страны должны взять на себя обязательство регулировать распространение информации и реформировать стандарты в области добычи полезных ископаемых.

Для того, чтобы обеспечить прозрачность финансовой деятельности, связанной с криптовалютами, и защитить конфиденциальность, G7 представили проект руководства по контролю цифровых валют центральных банков (СВDC). Проект устанавливает общий набор принципов и подчеркивает важность прозрачности, верховенства закона и разумного экономического управления. В качестве базовых принципов упомянуты борьба с мошенничеством и снижение рисков уклонения от финансовых санкций. По данным Международного валютного фонда, 110 стран в мире изучают вопрос внедрения CBDC. Активнее всех развивает собственную цифровую валюту Китай, который уже осуществляет пилотные программы по развитию цифрового юаня. Эксперты предупредили, что цифровой проект Китая «представляет собой значительный риск для давно устоявшихся стандартов финансовой конфиденциальности, поддерживаемых в свободных обществах».