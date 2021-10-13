Сакаашвили рассказал о неудачной попытке вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что ранее, до возвращения в страну в этом году, он уже предпринимал попытки попасть на родину. Об этом сообщил политик в письменном интервью для оппозиционной грузинской телекомпании «Мтавари архи».

Экс-президент Грузии признался, что долго готовился к возвращению в Грузию. По его словам, он уже предпринимал неудачную попытку, которая едва не стала трагической.

«Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом, и ни то, что сейчас описывают в СМИ», — признался Саакашвили.

В том же интервью политик раскрыл причину возвращения в Грузию. Он заявил, что испытывал «непреодолимую, безграничную тоску» по родине. Саакашвили рассказал, что ежедневно ему снились разные места Грузии: подъезд его дома, улица Пекина, Руставели и другие.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения через восемь лет эмиграции. Причиной приезда экс-президента стало желание участвовать в протестных акциях после выборов 2 октября.