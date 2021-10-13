В правительстве России назвали условие роста поставок газа в Европу

В российском правительстве назвали условие увеличения поставок газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Его в интервью «России 24» озвучил министр энергетики Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».

По словам министра, для поставок в Европу дополнительных объемов российского газа может потребоваться заключение новых контрактов. «Ну это в рамках действующих контрактов и, я думаю, что если запросы будут, то только через формирование новых условий контрактов», — отметил Шульгинов.

Также он добавил, что Россия продолжает оставаться надежным поставщиком топлива, даже несмотря на рост спроса со стороны европейских потребителей в условиях энергетического кризиса.

С конца августа в Европе наблюдается повышенный спрос на газ, вызванный ограниченным предложением, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и перебоями в поставках, в том числе из-за аварии на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое. За это время цена на газ на европейских биржах и хабах установила несколько рекордов, однако затем начала снижаться.