Сетевые гипермаркеты Auchan и Metro покинули десятку крупнейших ретейлеров России по итогам первой половины 2021 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтингового агентства Infoline.

Выручка «Ашана» сократилась на 17,3 процента, до 99,1 миллиарда рублей, выручка Metro осталась на уровне в 96,1 миллиарда рублей. Гипермаркеты уступили свои 9-е и 10-е места рейтинга онлайн-ретейлеру Ozon (141,9 миллиарда рублей) и сети дискаунтеров «Светофор» (120,5 миллиарда рублей).

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Таким образом, очевидно, что россияне разочаровались в гипермаркетах. Клиенты теряют интерес к большим магазинам, потому что для закупки требуется много времени и большая сумма денег, считает консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова. Учитывая снижение доходов граждан, им удобнее разбивать траты на всю неделю, а не расходовать все средства сразу. Гендиректор Infoline Иван Федяков считает, что гипермаркетам необходимо заполнять площади кафе и ресторанами, а также больше сосредоточиться на доставке онлайн-заказов.

Кроме того, на снижение популярности гипермаркетов в некоторых регионах повлияли ковидные ограничения на посещение торговых центров — основного места расположения гипермаркетов, считает аналитик Райффайзенбанка по потребительскому рынку Егор Макеев. В случае закрытия гипермаркетов в торговых центрах их могут заменить магазины мебели и электроники, показывающие положительную динамику.

В конце августа сообщалось, что «Ашан» закрыл в России 17 супермаркетов за первые полгода. Теперь холдингу принадлежат 236 магазинов «Ашан» (95 гипермаркетов и 143 супермаркета). В 2020 году в России насчитывалось 212 супермаркетов «Ашан». За год их число сократилось на 32,5 процента.