«Ашан» сократил число супермаркетов в России

Французская сеть Auchan за год закрыла 17 супермаркетов в России

Французская сеть Auchan сократила число супермаркетов в России за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщает РБК.

За это время российское представительство закрыло 17 точек. Сейчас Elo Group (ранее называлась Auchan Holding) насчитывает в России 236 магазинов «Ашан». Из них 95 — гипермаркеты и 143 — супермаркеты.

Материалы по теме Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

В 2020 году «Ашан» насчитывал 212 супермаркетов в России. Это означает, что за год их число сократилось на 32,5 процента. Часть из них сменила статус на гипермаркеты городского формата с меньшими площадями «Ашан Сити».

Выручка Elo Group в Восточной и Центральной Европе за первые полгода 2021 года выросла на 3 процента, до 14,8 миллиарда рублей. Количество продаж в сети «Ашан» в России выросло на 3 процента. Доля онлайн-торговли составила 4 процента, увеличившись в три раза.

Ранее стало известно, что «Ашан» будет менять концепцию гипермаркетов в России. Планируется уменьшить их площадь, а долю оставшейся сдавать в аренду другим магазинам. Часть территории гипермаркетов будет оборудована под дарксторы, то есть небольшие склады.