Украинцам начали продавать колбасу с живыми червями

Одесский мясокомбинат «Гармаш» уличили в изготовлении и продаже некачественной колбасы. Об этом сообщает «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

Украинцы купили в супермаркете мясные изделия этой фирмы с живыми червями.

Сначала скандал из-за испорченных продуктов прогремел в Одессе, а затем в Запорожье. Покупатели, которые нашли червей в палках колбасы, сняли инцидент на видео и выложили в социальные сети.

Изделия фирмы «Гармаш» продают в крупнейших сетях супермаркетов Украины: «Ашан», Metro, «Сильпо», Fozzy, «Таврия».

Ранее 2 апреля сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на очередном заседании, которое соберет президент Владимир Зеленский, рассмотрит вопросы национальной безопасности и «наведения справедливости» в стране.