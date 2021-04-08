Творог в России оказался опасным

В трети творога, который продается в России, обнаружили кишечную палочку, так что продукты оказались опасны для здоровья. Об этом говорится в исследовании Роскачества, копия которого есть у «Ленты.ру».

Экспертизу прошла продукция 20 торговых марок. В обезжиренном твороге «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк» обнаружили бактерии кишечной палочки. Кроме того, в твороге 14 марок из 20-ти зафиксировано значительное превышение норм по количеству дрожжей. «При частом употреблении такой творог может вызвать расстройство желудка или отравление, особенно у людей, страдающих нарушением микрофлоры кишечника», — предупредили специалисты.

Обезжиренный творог «Б.Ю. Александров», «Дмитрогоский продукт», «Ирбитский», «Простоквашино» и President никаких нарушений по микробиологической безопасности не показал.

В марте эксперты предупреждали, что продукция трех марок блинов, продающаяся в России, оказалось опасной для здоровья. Эксперты обнаружили бактерии группы кишечной палочки в замороженных полуфабрикатах. Кишечную палочку нашли в блинах с мясом от «ВкусВилл», «От Ильиной» и «Морозко». Кроме того, повышенное количество анаэробных микроорганизмов обнаружено у марок «Ашан», «ВкусВилл», «Лента», «Морозко, «От Ильиной» и «Продукты Тульские от артели братьев Пушкаревых».