Курс евро вырос до 83,41 рубля (плюс 0,53 рубля) на закрытии основной торговой сессии Московской биржи в среду, 13 октября. Курс доллара на 18:40 по московскому времени составил 72,1 рубля (плюс 0,23 рубля).

Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду. Индекс Мосбиржи упал до 4243,92 пункта (минус 0,47 процента), индекс РТС — до 1855,11 пункта (минус 0,79 процента).

Лидерами роста из числа «голубых фишек» стали «Полюс» (плюс 3,6 процента, до 13 168,5 рубля за акцию), TCS Group (плюс 3,49 процента, до 7587,2 рубля) и «Полиметалла» (плюс 3,24 процента, до 1301,7 рубля). Акции TCS Group также обновили исторический максимум. Больше всего за день подешевели бумаги НЛМК (минус 1,84 процента, до 215 рублей за акцию), «Татнефти» (минус 1,65 процента, до 564,9 рубля за акцию) и «Газпрома» (минус 1,44 процента, до 358,85 рубля).

Декабрьские фьючерсы нефти Brent стоили 83,28 доллара за баррель (минус 0,17 процента), WTI — 80,61 доллара (минус 0,04 процента). Газ торговался по 1145 долларов за тысячу кубометров.

