«Тинькофф банк» рекордно подорожал

Акции TCS Group Holding — материнской компании «Тинькофф банка» — в ходе торгов на Московской бирже в среду, 13 октября, подорожали до 7648 рублей за штуку и обновили исторический максимум. Рекорд был установлен в 12:48 мск, на 12:55 бумаги стоили 7640 рублей за штуку (плюс 4,21 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии). С начала года акции TCS Group выросли почти на 150 процентов.

В середине октября Центральный банк (ЦБ) России включил «Тинькофф банк» в число системно значимых кредитных организаций. ЦБ отметил обширную клиентскую базу банка и его быстрый рост, существенно превышающий среднерыночные значения.

Котировки TCS от TradingView В октябре основатель TCS Group Олег Тиньков урегулировал спор с налоговой службой США по делу о неуплате налогов. Бизнесмен признал свою вину в нарушениях и согласился выплатить компенсацию в размере 506 миллионов долларов. Во втором квартале 2021-го прибыль «Тинькофф банка» выросла на 19 процентов, достигнув рекордных 62,3 миллиарда рублей. Общее число клиентов увеличилось до 16,7 миллиона. В банке также сообщили о запуске собственной ипотеки.

Платон Щукин