Информацию о переносе осенних каникул в башкирских школах опровергли

В Министерстве образования и науки Республики Башкортостан опровергли информацию о том, что в школах региона перенесут осенние каникулы. Об этом говорится на официальном портале ведомства.

13 октября на сайте издания «Уфа.РБК» появилась новость о том, что башкирские чиновники обратились к главе региона Радию Хабирову с предложением перенести осенние каникулы на неделю. Их инициативу объяснили ростом заболеваемости коронавирусом. По данным издания, Министр образования Башкирии Айбулат Хажин предложил начать каникулы на неделю раньше, его якобы поддержал глава республики.

Информация распространилась по соцсетям. Паблик «Уфа Подслушано» во «ВКонтакте» опубликовал часть материала у себя на странице без указания ссылки на источник. Его примеру последовали администраторы «Стерлитамак 24 Sterlitamak». Несколько часов спустя в Министерстве образования и науки Республики Башкортостан опровергли фейковую новость. Представители ведомства написали, что данная информация не соответствует действительности, а каникулы пройдут по календарному учебному графику.

«Осенние каникулы в подавляющем большинстве школ начинаются с 29 октября и длятся 7 дней. Исключение составят школы, которые работают в режиме триместров/семестров. Каникулы в этих школах не совпадают по срокам с другими школами», — объяснили в Министерстве.

Ранее фейком признали сообщение о том, что Минздрав России якобы принял решение о старте в стране кампании по вакцинации от коронавируса среди подростков.