Сообщение об очередях за бесплатными экспресс-тестами оказалось недостоверным

Сообщение об огромных очередях, которые якобы выстроились у одного из московских бизнес-центров за бесплатными экспресс-тестами на коронавирус, оказалось недостоверным.

В понедельник, 11 октября, Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видео, на котором была запечатлена очередь у бизнес-центра «Президент Плаза» на Кутузовском проспекте в Москве. В подписи к ролику сообщалось, что горожане хотели пройти экспресс-тестирование на коронавирус, которое по решению столичных властей с 11 октября проводится бесплатно. При этом канал ссылался на одного из своих подписчиков, не приводя никаких данных о нем. Также никаких указаний на то, что показанные на кадрах люди действительно находились у одного из пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус, в ролике не представлено.

Позже в тот же день, 11 октября, Департамент здравоохранения Москвы в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг информацию о том, что скопление людей у «Президент Плазы» было связано с бесплатным тестированием. Там подчеркнули, что в данном бизнес-центре нет точки проведения экспресс-тестирования, и напомнили, что ознакомиться с официальным списком пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус можно на сайте самого Депздрава, а также на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

Публикация получила достаточно широкий охват в соцсетях и СМИ. В частности, данную информацию разместили несколько федеральных и городских изданий, включая REGNUM и «Москва 24». Также соответствующее видео появилось в нескольких Telegram-каналах и группах во «ВКонтакте». При этом в самом первоисточнике позже опровергли изложенную информацию, подчеркнув, что показанная на видео локация на самом деле не входит в список мест бесплатного тестирования. В свою очередь вышеуказанные СМИ дополнили публикации комментарием Депздрава Москвы о том, что очереди на Кутузовском проспекте не связаны с бесплатным экспресс-тестированием, так как в бизнес-центре нет пункта проведения тестов.