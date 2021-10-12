Сообщение о массовой гибели птиц из-за вышек 5G оказалось недостоверным

Сообщение о массовой гибели птиц из-за вышек мобильной связи 5G в Республике Алтай оказалось недостоверным.

В социальных сетях и мессенджерах в воскресенье, 10 октября, распространилось видео с массовой гибелью птиц в Республике Алтай. Авторы связали произошедшее с работой вышек и подкрепили публикации видеороликами с конспирологическими теориями о вреде 5G. Кадры с погибшими птицами были сняты недалеко от от оживленной дороги, по видео невозможно установить, есть ли в округе действующие вышки мобильной связи 5G.

В официальном сообществе Центра управления регионом (ЦУР) Республики Алтай опровергли появившуюся информацию. Отмечается, что ЦУР направил запросы в Комитет охраны животного мира, в результате инспектор оперативно выехал на место гибели птиц в Онгудайском районе. По результатам проверки предварительно установлено, что воробьи попали под крупногабаритное транспортное средство. Других мест массовой гибели птиц в окрестностях не обнаружено.

В региональном управлении Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщили, что в регионе нет действующих вышек мобильной связи 5G. Специалисты также отметили, что установка таких вышек не представляет опасности, она обусловлена необходимостью предоставления качественных услуг связи. В случае возникновения опасений граждане могут обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку уровня допустимого электромагнитного излучения — эти показатели регулируются законодательством.

. Публикация не получила широкого охвата в СМИ. В ряде изданий появились опровержения сообщений в соцсетях с разъяснениями ЦУР. В их числе Ura.ru, «Новости Алтая», «Звезда Алтая» и «Рамблер».