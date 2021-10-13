Российским компаниям предложили взять на работу десятки тысяч осужденных

Министерство юстиции России предлагает компаниям взять на работу десятки тысяч осужденных, заявил глава ведомства Константин Чуйченко, пишет ТАСС.

«На горизонт планирования до 2030 года мы исходим из того, что мы готовы предложить бизнесу, прежде всего крупному, создать рабочие места примерно для 70 тысяч человек», — рассказал министр. Речь идет об осужденных, имеющих право на принудительные работы. К концу года планируется создать около 22 тысяч рабочих мест, сегодня их около 18 тысяч, уточнил Чуйченко. Инвестиции от бизнеса будут сравнительно небольшими, считает глава Минюста.

«Учитывая, что заработная плата, которая удовлетворит этого человека, отбывающего наказание в виде принудительных работ, составляет 20-25 тысяч рублей, то, мне кажется, окупаемость этих инвестиций не превысит полутора лет, а может быть даже и меньше», — отметил министр. Он добавил, что зарплата специалистов притом может доходить и до 180 тысяч рублей.

К началу 2021 года право на перевод на исправительные работы было примерно у 180 тысяч осужденных, но применения этой меры заслуживают не все, считают в Минюсте. Реальная цифра может составлять 100 тысяч человек. Согласно проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, ежегодные доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду составят порядка 16 миллиардов рублей. В 2021 году они оцениваются в 15,2 миллиарда рублей.