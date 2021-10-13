Европейские компании пожаловались на ночные сообщения от китайских властей

Торговая палата Евросоюза (ЕС) призвала Китай улучшить меры по преодолению энергетического кризиса. Как сообщает Bloomberg, компании жалуются на сообщения посреди ночи от китайских властей, которые просят их остановить производство на следующий день.

Представители Торговой палаты ЕС заявили, что предприятия иногда получают уведомление о необходимости перенести смены на заводах всего за час до начала рабочего дня. «Нам необходимо улучшить взаимодействие с правительством, чтобы помочь нашим компаниям справиться с ситуацией, — сказал глава организации Йорг Вуттке. — Мы не просим привилегий. Мы просто просим ясности».

Палата попросила власти Китая пересмотреть механизм принятия решений о том, какие компании должны сокращать или прекращать производство. От властей также потребовали лучше информировать предприятия о возможных ограничениях.

Правительство Китая пытается найти выход из энергетического кризиса. Кабинет министров уже позволил ценам на электроэнергию вырасти на 20 процентов выше контрольного показателя, хотя предел составляет 10 процентов. Тем не менее Европейская торговая палата ожидает продолжения дефицита энергии как минимум до марта.

Нехватка энергии уже ударила по китайской экономике. В сентябре рост объемов экспорта замедлился до 21 процента по сравнению с 2020 годом, тогда как в августе он составлял 25,6 процента. Импорт также упал — по сравнению с прошлым годом он увеличился на 20 процентов в сентябре, в то время как в августе рост составил 33,1 процента. Дефицит энергии вызван переходом страны на «чистые» источники энергоснабжения, быстрорастущим спросом и высокими ценами на сырьевые товары.