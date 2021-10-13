Власти Москвы опровергли информацию о передаче фото пользователей mos.ru

Новости о том, персональные данные пользователей mos.ru, в частности их фотографии, будут переданы полиции, не соответствуют действительности. Распространившиеся в СМИ сведения опровергли в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ), передает АГН «Москва».

Власти столицы подчеркнули, юзеры портала действительно могут загружать личные фото при оформлении заявлений, однако данная опция не является обязательной, а в личном кабинете размещение такого материала и вовсе не предусмотрено.

«Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является [государственная информационная система "Единый центр хранения и обработки данных"] ГИС ЕЦХД», — пояснили в пресс-службе и добавили, что данная система аттестована в соответствии с законодательством, а также обладает всеми средствами защиты, необходимыми для хранения информации.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок написал, что мэрия Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей передавались полицейским для системы распознавания лиц. Так, подведомственное ДИТ ГКУ «Информационный город» заключило контракт с компанией из Перми «Брайт софт» на 236 миллионов рублей.

