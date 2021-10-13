Власти Москвы передадут полиции фотографии пользователей с mos.ru

«Ъ»: мэрия Москвы передаст фотографии с mos.ru полицейским для системы распознавания лиц

Мэрия Москвы планирует доработать портал mos.ru, чтобы все загруженные фотографии пользователей передавались полицейским для системы распознавания лиц. Это следует из данных на портале госзакупок, обратил внимание «Коммерсантъ».

Согласно данным портала госзакупок, подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) главное контрольное управление города Москвы заключило контракт с компанией из Перми «Брайт софт» на 236 миллионов рублей.

Помимо передачи фотографий с портала mos.ru, исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии с телефонов москвичей.

Ранее власти Москвы начали доработку системы распознавания лиц специально для МВД. Согласно технической документации, усовершенствованная система распознавания лиц поможет полицейским искать не только подозреваемых, но и их сообщников.