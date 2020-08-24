У мэрии Москвы появились права на трансляцию записей с городских камер

У мэрии Москвы обнаружили право на трансляцию и продажу данных с городских камер наблюдения. Это следует из условий конкурсов на установку камер, с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Согласно сайту госзакупок, департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на установку 4 тысяч камер в больницах на пять лет, его стоимость составила 778 миллионов рублей. Видео с камер будут передаваться на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД). Как пишет «Коммерсантъ», в контракте указано, что в цели обработки данных с камер входит «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе в интернете». По данным газеты, такие же цели указаны в девяти других контрактах ДИТ, в них речь идет как минимум о 25 тысячах камер.

Представитель ДИТ заявил, что доступ к информации в ЕЦХД на безвозмездной основе предоставлять не планируется, трансляция из больниц также не планируется, а поводом к закупке стало истечение предыдущего контракта. Собеседник издания добавил, что формулировки о трансляциях с камер используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения. Как пояснила генконструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк, ЕЦХД — крупный центр, обрабатывающий видео с камер во дворах, больницах, школах и детских садах. По ее словам, видеоконтент должен быть защищен с точки зрения персональных данных, а у представителей заинтересованных ведомств, в том числе силовых, должен быть оперативный доступ к нему.

В июле доступ к камерам городской сети продавался в даркнете, заявили эксперты из группы Shadow Intelligence. Как выяснила «Роскомсвобода», на закрытых форумах можно купить пятидневный доступ к устройствам за пять тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян считает, что формулировки контрактов угрожают безопасности персональных данных жителей Москвы, так как данные могут использоваться для мошенничества, слежки и социальной инженерии. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не увидели противоречий, и контракт прошел все этапы проверки ведомства, пишет «Коммерсантъ».

В ДИТ заявили «Подъему», что доступ к записям не предоставляется на коммерческой основе и это не планируется в будущем. Там объяснили, что возможность трансляции в интернете нужна для освещения значимых городских мероприятий на портале «Окно в город» и трансляции с избирательных участков во время выборов. В департаменте подчеркнули, что на записях нет персональных данных , так как они представляют собой изображения, а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов.

В ноябре 2019 года суд признал законной слежку за жителями Москвы через видеокамеры с технологией распознавания лиц, не усмотрев в этом вторжения в частную жизнь. Согласно решению суда, система не может установить личность человека, а лишь сравнивает полученные камерами изображения с фотографиями, которые предоставляет МВД.

Система распознавания лиц была запущена в Москве в 2017 году. Технологией пользуются полицейские и судебные приставы.